Batman'da Aracın Stepne Lastiğinde 9 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Aracın Stepne Lastiğinde 9 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Narkotik timleri, bir araçta yaptıkları aramada aracın stepne lastiğinin içine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve KOM takibe aldıkları kamyonete operasyon düzenlendi. Şüpheli aracı durduran ekipler, araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Narkotik madde arama köpeği aracın stepne lastiğine tepki vermesi üzerine, ekipler tarafından içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek aracın stepne lastiği söküldü. Lastiğin jantından sökülmesiyle içerisinde gizlenmiş halde 9 kilo 560 gram metamfetamin uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21.06.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da narkotik timleri, bir araçta yaptıkları aramada aracın stepne lastiğinin içine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve KOM takibe aldıkları kamyonete operasyon düzenlendi. Şüpheli aracı durduran ekipler, araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Narkotik madde arama köpeği aracın stepne lastiğine tepki vermesi üzerine, ekipler tarafından içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek aracın stepne lastiği söküldü. Lastiğin jantından sökülmesiyle içerisinde gizlenmiş halde 9 kilo 560 gram metamfetamin uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, Batman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Aracın Stepne Lastiğinde 9 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Tatilciler dönüş yolunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
17:46 Putin, Batı’ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz Putin, Batı'ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz
21:44 Herkes su sanıyordu İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:48 Manisa ve Uşak’ta orman yangını 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi Manisa ve Uşak'ta orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
18:28 İstanbul’da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı İstanbul'da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı
17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 22:55:06. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Aracın Stepne Lastiğinde 9 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement