Batman\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde tek katlı bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçeden yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, alevlerin çevredeki ev ve yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında bahçe zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN