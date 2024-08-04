Batman'da briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Batman\'da briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Batman'da polis ekipleri, bir briket fabrikasında gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Operasyonda 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, 1 adet AK-47 otomatik silah, silaha ait 2 adet şarjör, 13 adet fişek, 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 15 adet kurşun ve bir adet kurusıkı tabanca bulundu.

04.08.2024 22:06
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Batman'da bir briket fabrikasında arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Operasyonu" kapsamında bir briket fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda, 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, 1 adet AK-47 otomatik silah, silaha ait 2 adet şarjör, 13 adet fişek, 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 15 adet kurşun ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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