Batman'da Cenaze Taşıma Aracı Uçurumun Kenarına Düştü - Son Dakika
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Batman'da Cenaze Taşıma Aracı Uçurumun Kenarına Düştü

Batman\'da Cenaze Taşıma Aracı Uçurumun Kenarına Düştü

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda cenaze taşıma aracı kontrolden çıkarak uçurumun kenarındaki kayaya çarparak durdu. Sürücü son anda atlayarak kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:42
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Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan belediye ye ait cenaze taşıma aracı yoldan çıkarak uçurumun kenarında bulunan kayaya çarparak durabildi.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Batman'ın Sason ilçesinde hayatını kaybeden 75 yaşındaki kadının cenazesini ilçeye bağlı Çalışırlar köyüne ulaştıran belediyeye ait cenaze taşıma aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Engin Yaşar'ın kontrolünden çıktı. Sürücü son anda atlayarak kurtulurken, araç uçurumun kenarında kaldı.

Çevredeki köylülerin de yarımı ile araç Özel İdare ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Cenaze Taşıma Aracı Uçurumun Kenarına Düştü - Son Dakika

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