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Batman'da çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

BATMAN - Batman'da 9 katlı bir binanın teras katında başlayan yangın geceyi aydınlattı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, TOMA desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.