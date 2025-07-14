Batman\'da Çocuğun Eli Sıkıştı

Batman merkezde bir çocuğun eline sıkışan cisim, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, eline metal bir cisim sıkışan çocuk, ailesi tarafından Batman İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. İtfaiye erleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde çocuğun eline sıkışan cismi çıkardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN