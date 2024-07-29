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Batman'da düğün çıkışı yaşanan kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tır, yolun karşısına geçen düğün davetlilerine çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

BATMAN - Batman'da düğün çıkışı tırın çarptığı davetlilerden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca da çarptı. Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.