Batman'da durdurulan araçta 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da durdurulan araçta 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Batman\'da durdurulan araçta 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Batman'da il girişinde durdurulan bir araçta 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Batman'da durdurulan araçta 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 31 Ağustos tarihinde il girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, 14 parça halinde toplam 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da durdurulan araçta 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da durdurulan araçta 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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