Batman\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akça köyü mevkiinde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN