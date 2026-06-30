Batman\'da Fare Kapışması

Batman'da gece saatlerinde iki farenin sokak ortasında karşı karşıya gelerek adeta dövüşür gibi mücadele ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada çizgi film karakteri olan "Splinter ustalar kapıştı" yorumlarıyla ilgi gördü.

Gece saatlerinde bir sokakta karşılaşan iki fare, birbirlerine saldırdı. Dakikalarca süren mücadelede zaman zaman arka ayakları üzerinde doğrularak karşı karşıya gelen fareler, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler sundu. Olayı gören vatandaşlar, ilginç anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar çizgi film karakteri Usta Splinter'a gönderme yaparak, "Splinter ustalar kapıştı" yorumlarında bulundu.

Görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. - BATMAN