Batman'da Fare Kapışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Fare Kapışması

Batman\'da Fare Kapışması
30.06.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da iki fare sokakta dövüşürken kaydedildi, sosyal medyada 'Splinter ustalar kapıştı' yorumları yapıldı.

Batman'da gece saatlerinde iki farenin sokak ortasında karşı karşıya gelerek adeta dövüşür gibi mücadele ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada çizgi film karakteri olan "Splinter ustalar kapıştı" yorumlarıyla ilgi gördü.

Gece saatlerinde bir sokakta karşılaşan iki fare, birbirlerine saldırdı. Dakikalarca süren mücadelede zaman zaman arka ayakları üzerinde doğrularak karşı karşıya gelen fareler, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler sundu. Olayı gören vatandaşlar, ilginç anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar çizgi film karakteri Usta Splinter'a gönderme yaparak, "Splinter ustalar kapıştı" yorumlarında bulundu.

Görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Hayvanlar, 3. Sayfa, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Fare Kapışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:12:06. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Fare Kapışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.