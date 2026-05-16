Batman\'da Gasp Girişiminde Çene Kırıldı

Batman'da yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin gasp girişimi sırasında çenesi kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Habip Başkan Parkı mevkisinde Mısırlı üniversite öĞrencisi Ahmet Rebia, motosikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen üç kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerin gasp girişimine direnen öğrenci, üç kişi tarafından darp edilerek çenesi kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN