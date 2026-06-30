Batman'da Genç Kaza Kurbanı Oldu - Son Dakika
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Batman'da Genç Kaza Kurbanı Oldu

Batman\'da Genç Kaza Kurbanı Oldu
30.06.2026 12:16
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19 yaşındaki Muhammed Karabaş, otomobilden düşerek hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.

Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarktığı sırada dengesini kaybederek yola düşen 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Karabaş (19), arkadaşı C.E. (21) ile birlikte akşam saatlerinde Millet Parkı'na gitti. Bir süre burada vakit geçiren ikili, daha sonra C.E. idaresindeki 06 HB 7372 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken aracın camından sarktığı öne sürülen Karabaş, dengesini kaybederek yola düştü. Başından ağır yaralanan genç, aynı araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karabaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü C.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Batman, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Genç Kaza Kurbanı Oldu - Son Dakika

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