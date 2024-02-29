Batman'da Hırsızlar Tarafından Çalınan Bisikletler Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Hırsızlar Tarafından Çalınan Bisikletler Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batman\'da Hırsızlar Tarafından Çalınan Bisikletler Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batman'ın Çarşı Mahallesi'ndeki bir apartmana giren hırsızlar, iki bisikleti saniyeler içinde çalarak kaçtı. Apartman sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti ve polise haber verdi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

29.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da bir apartmana giren hırsızlar, iki bisikleti saniyeler içinde çaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren hırsızlar, iki bisikleti çalarak kaçtı. Bisikletleri yerinde bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri, binaya giren 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görerek polise haber verdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kişinin ilk olarak apartmana gelerek keşif yaptığı, daha sonra tekrar gelerek bisikletleri çaldıkları görüldü. Hırsızların yakalanması için polis çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Hırsızlar Tarafından Çalınan Bisikletler Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Hırsızlar Tarafından Çalınan Bisikletler Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement