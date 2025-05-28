Batman'da takibe alınan otomobilde kaçak telefonlar ele geçirildi
BATMAN - Batman'da takibe alınan otomobilde yapılan aramada 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, değerlendirdikleri ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda ayrı poşetler içerisine zulalanmış 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kaçak Telefon Operasyonu - Son Dakika
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