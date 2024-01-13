Batman\'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 1 Kaleşnikof uzun namlulu silah, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 40 bin adet doldurulmuş makaron, 7 bin 80 paket sigara, 441 adet elektronik sigara, 783 adet kaçak puro, 156 kilogram nargile tütünü, 163 adet elektronik sigara kartuşu, 98 adet sigarello, 44 adet sigara tütünü 3 bin 240 adet sigara sarma kağıdı, 132 kutu elektronik sigara likiti, 5 paket pipo tütünü, 52 adet cep telefonu, 2 adet şarj başlığı ve kablosu, 3 adet aırpods kulaklık ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN