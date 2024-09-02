Batman'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Batman'da bir kadına ait cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan M.A.D. ve E.T. isimli 2 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı. Çalınan telefon mağdur kadına teslim edilirken, zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kadının Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı - Son Dakika
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