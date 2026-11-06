Batman\'da kamyonet minibüsle çarpışarak yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı

Batman'da minibüsle çarpışan kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.