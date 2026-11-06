Batman'da kamyonet minibüsle çarpışarak yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da kamyonet minibüsle çarpışarak yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı

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Batman\'da kamyonet minibüsle çarpışarak yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı
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Batman'ın Cudi Mahallesi'nde kamyonet ile minibüs çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da minibüsle çarpışan kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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