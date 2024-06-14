Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor

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Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalında kaybolan Suriyeli çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 8 Haziran'da kırsal Samanyolu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu çobanın elbiselerini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Batman AFAD, Batman İtfaiye Dalgıç Ekipleri, Köy Korucuları, JAK, ANDA, Hayrat Vakfı ekipleri tarafından tarafından 54 kilometrelik alanda defalarca yapılan arama çalışmalarından 8'inci günde de sonuç alınamadı. - BATMAN