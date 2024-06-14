Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalında kaybolan Suriyeli çobanı bulmak için yapılan arama çalışmaları 8. gününde de sonuçsuz kaldı. Batman AFAD, Batman İtfaiye Dalgıç Ekipleri, Köy Korucuları, JAK, ANDA, Hayrat Vakfı ekipleri tarafından 54 kilometrelik alanda defalarca yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi.

14.06.2024 19:41
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Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalında kaybolan Suriyeli çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 8 Haziran'da kırsal Samanyolu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu çobanın elbiselerini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Batman AFAD, Batman İtfaiye Dalgıç Ekipleri, Köy Korucuları, JAK, ANDA, Hayrat Vakfı ekipleri tarafından tarafından 54 kilometrelik alanda defalarca yapılan arama çalışmalarından 8'inci günde de sonuç alınamadı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da kaybolan Suriyeli çoban için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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