Batman'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
22.02.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş'te aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Cidan Seçen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Gercüş, Batman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 23:49:41. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.