Batman'da Kırmızı Işık İhlali Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Kırmızı Işık İhlali Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman\'da Kırmızı Işık İhlali Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, çarparak ağır yaraladığı biri bebek dört kişiden acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 10. sınıf öğrencisi 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

08.05.2024 09:40  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çarparak ağır yaraladığı biri bebek dört kişiden acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 10'uncu sınıf öğrencisi 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Batman'da bir şahıs, 23 Nisan tarihinde akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde 34 ER 1081 plakalı otomobili ile arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık Delal Asya Sevdi bebek ile Zelal Sevdi (15), Elif Erpolat (16) ile Belinay Berfin Günenç (15) savrularak ağır yaralanmıştı.
Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden Belinay Berfin Günenç'ten 16 gün sonra acı haber geldi. Günenç'in ölüm haberi kenti yasa boğarken, cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Batman Fatma Aliye Fen Lisesi'nde 10'uncu sınıfta okuyan 16 yaşındaki Berfin Belinay Günenç'in başarısı ile okulun gözde öğrencileri arasında olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Batman, Çocuk, Bebek, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kırmızı Işık İhlali Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
01:57 Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:03 DEM Partiye silahlı saldırı DEM Partiye silahlı saldırı
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
08:26 Halkın içme suyu bulamadığı Uganda’da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı Halkın içme suyu bulamadığı Uganda'da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı
08:15 Bakan Yerlikaya: ’Mahzen-39’ operasyonları ile Umut Öken’in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi Bakan Yerlikaya: 'Mahzen-39' operasyonları ile Umut Öken'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi
07:43 Ünlü rapçi Drake’in malikanesinin önünde silahlı saldırı Güvenlik görevlisi vuruldu Ünlü rapçi Drake'in malikanesinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Kırmızı Işık İhlali Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement