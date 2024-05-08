Batman\'da Kırmızı Işık İhlali Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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Batman'da 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çarparak ağır yaraladığı biri bebek dört kişiden acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 10'uncu sınıf öğrencisi 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman'da bir şahıs, 23 Nisan tarihinde akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde 34 ER 1081 plakalı otomobili ile arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık Delal Asya Sevdi bebek ile Zelal Sevdi (15), Elif Erpolat (16) ile Belinay Berfin Günenç (15) savrularak ağır yaralanmıştı.

Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Belinay Berfin Günenç'ten 16 gün sonra acı haber geldi. Günenç'in ölüm haberi kenti yasa boğarken, cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman Fatma Aliye Fen Lisesi'nde 10'uncu sınıfta okuyan 16 yaşındaki Berfin Belinay Günenç'in başarısı ile okulun gözde öğrencileri arasında olduğu öğrenildi. - BATMAN