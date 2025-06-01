Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü, KYK kız öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, sigara izmaritinin atılmasıyla bahçede bulunan kurumuş otlar yanarak her tarafı duman sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken kontrol altına alınarak söndürüldü. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kız Yurdunda Yangın - Son Dakika
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