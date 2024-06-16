Batman'da minibüs İluh Deresi'ne devrildi, yaralı traktörle kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da minibüs İluh Deresi'ne devrildi, yaralı traktörle kurtarıldı

Batman'ın Bostan Caddesi'nde seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İluh Deresi'ne devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi traktörle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kişi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.06.2024 17:52
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Batman'da kaza yaparak İluh Deresi'ne devrilen minibüsteki yaralı dereye indirilen traktörle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bostan Caddesi'nde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metre yüksekliğindeki İluh Deresi'ne devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste sıkışan bir kişi dere yatağına indirilen traktörle çıkartıldı. Sedyeye alınan yaralı traktör üzerinde götürülerek sağlık ekiplerine sevk edildi.

Yaralı kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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