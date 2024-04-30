Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü

Batman\'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazasından ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

24 Nisan'da İpekyolu Caddesi Ova Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü K.K., otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan K.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kozluk Devlet Hastanesine, daha sonra Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. K.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kozluk, Batman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
19:07 Lübnan’da pizza restoranında patlama: 8 ölü, 2 yaralı Lübnan'da pizza restoranında patlama: 8 ölü, 2 yaralı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 20:45:44. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement