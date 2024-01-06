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Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Batman\'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
06.01.2024 - 15:54,
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Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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