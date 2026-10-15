Batman'da operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

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Batman\'da operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
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Batman'da 12 Ekim'de kent girişinde durdurulan iki araçta 141,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Ertesi gün Dereyolu mevkiinde bir araçta 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 141,93 gram metamfetamin ile 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 12 Ekim'de kent girişinde durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 141,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir gün sonra Dereyolu mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada da 22 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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