Batman\'da operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

Batman'da operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 12 Ekim'de kent girişinde durdurulan iki araçta 141,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Ertesi gün Dereyolu mevkiinde bir araçta 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 141,93 gram metamfetamin ile 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 12 Ekim'de kent girişinde durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 141,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir gün sonra Dereyolu mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada da 22 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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