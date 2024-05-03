Batman\'ın Kozluk ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı

3.Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Samanyolu köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CIJ 974 plakalı Opel marka otomobil şarampole yuvarlandı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN