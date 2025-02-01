Batman\'da Otomobil Yandı

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Batman'da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Turgut Caddesi'nde 33 AVR 930 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN