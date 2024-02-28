Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Batman\'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Batman-Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 19:11
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Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda 21 ABR 345 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan dönmeye çalışan 33 PK 147 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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