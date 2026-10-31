Batman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, yaralanan yok - Son Dakika
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Batman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, yaralanan yok

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Batman\'da otomobille çarpışan hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, yaralanan yok
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Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki aracın çarpıştığı kazada, hafif ticari araç kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Batman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi3. SayfaBatmanGüncelBahçeSon Dakika

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