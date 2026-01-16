Batman\'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Batman'da park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç TOKİ yolunda park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN