Batman\'da Piknik Tüpünde Eroin Yakalandı

Batman'da durdurulan kamyonda yapılan aramada, piknik tüpü içerisine zulalanmış 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında şehir girişinde doluma giden tüp kamyonunu durduran ekipler dedektör köpek ile arama yaptı. Dedektör köpek ile şoför mahallinde yapılan aramada şoför yatağında saklanmış bir piknik tüpünden uyarı alındı. Tüpte inceleme yapan ekipler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Tornavida yardımı ile açılan piknik tüpü içerisinde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü ise gözaltına aldı.

Şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN