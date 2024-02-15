Batman\'da PKK/KCK\'nin gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

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Batman'da terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanması DGH'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin çalışmaları doğrultusunda; izinsiz gösteri ve yürüyüş yaptıkları, yürüyüşler sırasında molotofkokteyli kullandıkları, yakma ve kundaklama olaylarına karıştıkları, terör örgütü PKK ve elebaşı posteri ile gösteri yaptıkları belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi'nin yanı sıra diğer emniyet birimlerinin katılımı ile sabaha karşı 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler A.A., A.B., H.Y., D.Y., K.N., H.K., M.Y., E.C. ve B.A. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman, terör örgütü üyelerine ait bilgi ve görseller, yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - BATMAN