Batman'da PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Batman'da PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Batman\'da PKK/KCK\'nin gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanması DGH'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman, terör örgütü üyelerine ait bilgi ve görseller, yasaklı yayınlar ele geçirildi.

15.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:28
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Batman'da terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanması DGH'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin çalışmaları doğrultusunda; izinsiz gösteri ve yürüyüş yaptıkları, yürüyüşler sırasında molotofkokteyli kullandıkları, yakma ve kundaklama olaylarına karıştıkları, terör örgütü PKK ve elebaşı posteri ile gösteri yaptıkları belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi'nin yanı sıra diğer emniyet birimlerinin katılımı ile sabaha karşı 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler A.A., A.B., H.Y., D.Y., K.N., H.K., M.Y., E.C. ve B.A. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman, terör örgütü üyelerine ait bilgi ve görseller, yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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