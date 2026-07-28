Batman\'da Plaza Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da 5 katlı bir plazanın koridorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir plazanın koridorunda meydana geldi. Plazanın giriş kısmından dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında binanın girişinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.