Batman'da Silahlı Kavgalarda 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Silahlı Kavgalarda 7 Kişi Yaralandı

Batman\'da Silahlı Kavgalarda 7 Kişi Yaralandı

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde yaşanan ayrı gruplar arasında gerçekleşen silahlı kavgalarda toplamda 7 kişi yaralandı. Kozluk Tepecik Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde ise sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 vatandaş yaralandı. Olaylarla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

29.04.2024 15:48  Güncelleme: 15:54
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Batman merkez ve Kozluk ilçesinde ayrı gruplar arsında yaşanan silahlı kavgalarda 7 kişi yarlandı.

Batman'da dün gece ile bu sabah saatlerinde nedeni henüz öğrenilemeyen 3 ayrı noktada gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi. Kozluk Tepecik Mahallesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada gece silah sesleriyle yankılanırken kavgada 3 kişinin yarandığı öğrenildi. Bu sabah saatlerinde de Batman Çamlıtepe Mahallesinde 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 4 vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilirken olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da yaşanan bir başka silahlı kavgada ise Çamlıtepe Mahallesinde sokak ortasında silahını çeken bir vatandaşın tartıştığı kişiye kurşun yağdırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar bir vatandaş tarafında saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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