Batman\'da Sokak Olaylarına Karışan 26 Kişi Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Batman'da sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından, kentte yasağa rağmen izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN