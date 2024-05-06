Batman'da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Batman\'da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu sulama kanalına düştü. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

06.05.2024 12:34
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Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçede sulama kanalı kenarında yürüyen 14 yaşındaki P.B., dengesini kaybederek suya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, P.B'yi sudan çıkartarak olay yerine çağırdıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. P.B., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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