Batman'da meydana gelen şiddetli patlama korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Hilal Mahallesinde sokakta bulunan bir tandırın içine kimliği belirsiz kişilerce tüp atıldı. Tandıra atılan tüp gecenin ilerleyen saatlerinde büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte tandır parçalanarak kullanılamaz hale gelirken mahallede korku dolu anlar yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Tandır Patladı, Korku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?