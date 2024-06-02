Batman\'da temizlik aracı su fıskiyesinin olduğu alana düştü

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Batman'da temizlik aracı, kent meydanında temizlik yaptığı sırada su fıskiyesinin olduğu alana düştü.

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde Batman Belediyesi'nde görevli temizlik görevlisi, kent meydanında su fıskiyelerinin olduğu havuzun üstünü temizlemek istediği sırada havuz çöktü.

Çökme ile birlikte temizlik görevlisi kullandığı araçla havuza düştü. Şans eseri görevli yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

Görevli, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken saplanarak kullanılamaz hale gelen temizlik aracı ise çekici ile kurtarıldı. - BATMAN