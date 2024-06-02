Batman'da temizlik aracı su fıskiyesinin olduğu alana düştü - Son Dakika
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Batman'da temizlik aracı su fıskiyesinin olduğu alana düştü

Batman\'da temizlik aracı su fıskiyesinin olduğu alana düştü

Batman'da kent meydanında temizlik yapan bir görevli, su fıskiyesinin olduğu havuzun üstünü temizlemek isterken havuz çöktü ve temizlik aracı suya düştü. Görevli yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

02.06.2024 15:20  Güncelleme: 15:23
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Batman'da temizlik aracı, kent meydanında temizlik yaptığı sırada su fıskiyesinin olduğu alana düştü.

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde Batman Belediyesi'nde görevli temizlik görevlisi, kent meydanında su fıskiyelerinin olduğu havuzun üstünü temizlemek istediği sırada havuz çöktü.

Çökme ile birlikte temizlik görevlisi kullandığı araçla havuza düştü. Şans eseri görevli yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

Görevli, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken saplanarak kullanılamaz hale gelen temizlik aracı ise çekici ile kurtarıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da temizlik aracı su fıskiyesinin olduğu alana düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da temizlik aracı su fıskiyesinin olduğu alana düştü - Son Dakika
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