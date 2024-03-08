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Batman'da terör propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

DEM Parti'nin seçim lokali açılışında olay: 5 gözaltı

Yol kapatıp ateş yakan göstericilere TOMA'lı müdahale

BATMAN - Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) seçim lokali açılışı sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için Bağlar Mahallesi ile Pazaryeri Mahallelerinin kesiştiği yerde seçim lokali açtı.

Açılış sonrası aralarında yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polisin uyarılarına taş ile karşılık verdi.

Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken yol, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.