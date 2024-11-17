Batman'da Terör Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da Terör Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Batman\'da Terör Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Batman'da PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösterileri organize eden ve belediye otobüsünde terör örgütünün propagandasını yapan şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Otobüs yolcularının tepkisiyle karşılaşan Y.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

17.11.2024 23:51  Güncelleme: 00:02
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Batman'da terör örgütü PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösterileri organize ederek, belediye otobüsünde terör örgütünün propagandasını yapan şahıs tutuklandı. Ortaya çıkan görüntülerde, şahsın örgütün propagandasını yaptığı yolcuların tepkisiyle karşılaştığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından PKK/KCK terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte sokak olayları organize ederek, durdurduğu belediye otobüsünü işlevsiz hale getirip terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Belediye otobüsünün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otobüsü durdurarak terör propagandası yapan kişinin Y.K. olduğunu belirledi. Görüntülerde otobüsteki yolcuların tepki göstermesi üzerine Y.K.'nın yolcuları sindirmeye çalıştığı belirlendi. Polis ekiplerinin şafak vakti belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Terör Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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