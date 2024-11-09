Vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada molotof atan terör yandaşları marketi ateşe verdi
BATMAN - Batman'da izinsiz gösteri yapan terör yandaşları, vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada BİM markete havai fişek ve molotof atarak ateşe verdi.
Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerine molotofla saldırdı. DEM Parti'nin sokağa çıkma çağrısına uymadığı için milleti kendilerince cezalandırmaya çalışan terör yandaşları dün gece içinde alışveriş yapan insanların olduğu BİM markete molotof atarak yakmaya çalıştı. Ateş binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürülürken markette büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Terör Yandaşları Alışverişteki Marketi Ateşe Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?