Batman'da Tır Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Tır Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Batman\'da Tır Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı
29.06.2026 13:24
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Kozluk ilçesinde tırın sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bekirhan beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Tır Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika

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