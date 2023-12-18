11:10 • •
Batman'ın merkeze Şafak Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şafak Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BVV 204 plakalı otomobil ile 34 KU 2119 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika