Batman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesinde seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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