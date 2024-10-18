Batman'ın Kozluk ilçesinde trafo bomba gibi patladı.
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde gece saatlerinde alev alan trafo bomba gibi patladı. Alev alan trafo mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektriği kestikten sonra ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Mahalleye elektriğin yeniden verilmesi için çalışma başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafo Patladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?