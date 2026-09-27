Batman\'da traktör ile otomobil çarpıştı; yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman kent merkezinde römorklu traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen römorklu traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.