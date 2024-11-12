Batman'da Yasa Dışı Havai Fişek Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Yasa Dışı Havai Fişek Operasyonu

Batman\'da Yasa Dışı Havai Fişek Operasyonu

Minibüste yapılan aramada havai fişek ve patlayıcılar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

12.11.2024 20:11
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Batman'da bir minibüste yapılan aramada yasa dışı gösterilerde kullanmak üzere yüklü miktarda havai fişek, torpil ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bir minibüse yasa dışı gösterilerde kullanmak üzere havai fişek ve torpil yüklendiği ve bunu gösterilere katılanlara dağıtılacağı tespit edildi. Minibüste yapılan aramada; 72 kutu havai fişek, 45 adet meşale, 300 adet torpil, 2 adet sapan, 8 adet bilye ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Yasa Dışı Havai Fişek Operasyonu - Son Dakika

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