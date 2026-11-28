Batman'da yol kenarındaki şüpheli çantayı bomba imha ekipleri kontrollü patlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Basın Kavşağı'nda yol kenarına bırakılan şüpheli çanta ihbar üzerine polisi harekete geçirdi. Güvenlik önleminin ardından bölgeye gelen bomba imha ekipleri çantayı kontrollü şekilde patlattı. Kısa süreli panik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da Basın Kavşağı'nda yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Basın Kavşağı'nda yol kenarındaki çantayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çevrede kısa süreli paniğe neden olan çantayı kontrollü şekilde patlattı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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