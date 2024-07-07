Batman\'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangın 3 bin dönümlük arazi ve mera alanını kül etti

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı 4 köye yakın yerde çıkan yangın yaklaşık 3 bin dönümlük ekili arazi ve mera alanını kül etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Beşiri'ye bağlı Yarımtaş, Değirmenüstü, Deveboynu ve Yontlukyazı köyleri mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yaklaşık 3 bin dönümlük mera ve ekili alanı kapladı. Yangın, 4 köyün de yakınlarına kadar geldi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra daha önce Yarımtaş Muhtarlığı yapan İsmail Arbuşa ve yakınları da kendi traktörleriyle yangına müdahale etti. Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. - BATMAN