Batman itfaiyesinden "Anız yakmayın, geleceği koruyun" uyarısı - Son Dakika
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Batman itfaiyesinden "Anız yakmayın, geleceği koruyun" uyarısı

Batman itfaiyesinden "Anız yakmayın, geleceği koruyun" uyarısı
07.07.2026 14:54  Güncelleme: 15:04
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Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, hasat sezonuyla artan anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Anız yakmanın toprağa ve doğal yaşama zarar verdiği, büyük yangınlara yol açabileceği belirtildi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, hasat sezonuyla birlikte artış gösteren anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, doğal yaşama zarar verdiği ve büyük yangınlara neden olabileceği belirtilerek, vatandaşlardan daha duyarlı olmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, anız yakmanın toprağın organik yapısını bozduğu, faydalı mikroorganizmaları yok ettiği ve uzun vadede tarımsal üretimi olumsuz etkilediği ifade edildi. Açıklamada, anız yangınlarının kuşlar, kirpiler, sürüngenler ve birçok yabani hayvanın yaşamını tehdit ettiği, ayrıca ormanlık alanlar, meralar ve yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük zararlara yol açabileceği kaydedildi. Yoğun dumanın özellikle karayollarında görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, sıcak ve rüzgarlı havalarda küçük bir kıvılcımın kısa sürede kontrol edilemeyen yangınlara dönüşebileceği vurgulandı. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilen açıklamada, anız yangınlarının önlenmesinde en büyük sorumluluğun vatandaşlara ait olduğu ifade edildi. Yangınların tarım arazilerinin yanı sıra elektrik hatları, sulama sistemleri, bahçeler, araçlar ve yerleşim alanlarını da tehdit ettiği belirtilerek, bunun can ve mal kayıplarına yol açabileceği kaydedildi. Vatandaşlardan hasat sonrası anız yakmamaları, tarım arazilerinde kontrolsüz ateş kullanmamaları, sigara izmaritlerini kuru otların bulunduğu alanlara atmamaları, cam şişe gibi atıkları doğaya bırakmamaları ve biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurmaları istendi. Yangın riski oluşturan durumların ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada son olarak, "Bir anlık ihmal veya bilinçsizce yakılan bir anız, binlerce dönüm tarım arazisini, doğal yaşamı ve yerleşim alanlarını tehdit edebilir. Toprağımızı, havamızı ve geleceğimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Anız yakmayalım, yangınlara karşı duyarlı olalım" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman Belediyesi, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman itfaiyesinden 'Anız yakmayın, geleceği koruyun' uyarısı - Son Dakika

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